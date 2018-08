Gliński: trudno komentować opozycję specjalnej troski

"Naprawdę trudno mi jest komentować różne pomysły czy interpretacje, opinie tej naszej opozycji specjalnej troski" - powiedział Piotr Gliński komentująć teorie polityków PO na temat weta prezydenta.

Posłowie Platformy Obywatelskiej bardzo ochoczo komentują doniesienia o ewentualnym wecie prezydenta w sprawie ustawy dotyczącej ordynacji do Parlamentu Europejskiego.

"To ustawka pomiędzy PiS a prezydentem. Duda nie zrobił nic, kiedy zmieniono ordynację do samorządów i upolityczniono PKW. Podpisa. Teraz zaczyna mieć wątpliwości, ale tylko dlatego, że PiS przestraszyło się tego, że opozycja się zjednoczy i poniesie klęskę. Opowiadanie o tym, że prezydent jest niezależny to jedna wielka ściema" - mówił Marcin Kierwiński na antenie Polsat News.

Tak postawione teorie trudno nawet komentować. Wicepremier Gliński uznał, że jakiekolwiek wyrażanie zdania będzie w tym wypadku bezsensowne. Minister Kultury stwierdził jedynie:

"W Polsce prezydent ma prawo weta, wieć to decyzja prezydenta. Nie chcę komentować, tym bardziej przed podjęciem tej decyzji" - mówił w programie wPolsce.pl.

