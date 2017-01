Gliński: Oni od dawna chcieli zamachu stanu

reklama

Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński w wywiadzie dla RMF FM stwierdził, że głównym celem opozycji od roku było i jest prowokowanie.

Jak mówił Piotr Gliński w rozmowie z Robertem Mazurkiem w Porannej rozmowie RMF:

„Jeżeli chodzi o wynoszenie, to najprawdopodobniej o to chodzi opozycji. Oni prowokowali od roku najróżniejsze burdy, awantury i pewnie chcieli, żebyśmy my byli sprowokowani do bardziej stanowczych rozwiązań. Nic z tego. Jeżeli na sali sejmowej stosuje się siłę fizyczną, a to miało miejsce… Uniemożliwi marszałkowi dostęp – to skandal i łamanie prawa – do stołu prezydialnego, do fotelu marszałka. Jak myśmy wychodzi, to jeden z posłów podskakiwał i komentował, agresywnie się do nas odzywał i widzieliśmy, co się działo z posłem Suskim. Bezpośrednia agresja. Wiadomo, że o to chodziło opozycji. Myślę, że od roku”

Jak dodawał wicepremier:

"Myślę, że oni od dawna chcieli [dokonać zamachu stanu]. Przecież mówili o tym wprost, że chcą doprowadzić do zmiany władzy w Polsce. Jakim cudem mieliby to zrobić w inny sposób, niż siłowy?".

emde/300polityka.pl

3.01.2017, 9:10