Gliński: Liderzy opozycji są odpowiedzialni za agresję 'Obywateli RP'

Wicepremier Piotr Gliński w rozmowie z Beatą Lubecką w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News mówił m.in. o ustawie abonamentowej.

Minister kultury zapewnił, że projekt powinien wejść do Sejmu w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Lada moment projektem ma zająć się Komitet Stały Rady Ministrów.

"Chcielibyśmy doprowadzić do budowy pomników i wtedy być może fakt upamiętnienia przez pomniki spowoduje, że nie będziemy może co miesiąc organizowali tych wydarzeń. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. To kwestia w zasadzie każdego z tych osób, które się tam spotyka"- powiedział Gliński, zapytany przez Beatę Lubecką o miesięcznice smoleńskie i wczorajsze wydarzenia.

"Dla mnie jest bardzo przykre, że ktoś używa pięknych kwiatów do agresji i napadania na innych. My tam przychodzimy po to, żeby się pomodlić, uczcić rocznicę strasznego wydarzenia, tragicznego i ktoś od pewnego czasu próbuje w tym przeszkadzać w sposób agresywny. Muszę z przykrością jako polityk stwierdzić, że za to są odpowiedzialni liderzy polskiej opozycji. M.in. Grzegorz Schetyna jest za to odpowiedzialny"- powiedział wicepremier, odnosząc się do wczorajszego incydentu. Mężczyzna z grupy "Obywatele RP" od dłuższego czasu zakłócającej miesięcznice, a ostatnio- rocznicę katastrofy smoleńskiej, podczas wczorajszych obchodów uderzył pięścią w twarz opozycjonistę czasów PRL, obecnie szefa jednego z Klubów "Gazety Polskiej", Adama Borowskiego.

JJ/300Polityka, Fronda.pl

11.05.2017, 21:13