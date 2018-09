Gliński finansował film 'Kler'? Minister odpowiada

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski zarzucił wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu, że kierowany przez niego resort opłacił film "Kler" Wojciecha Smarzowskiego. Minister odniósł się do tych zarzutów. "Nie dałem ani grosza na ten cel"- przekonuje na Twitterze.





W zw. z nieprawdziwymi info. n/t finansowania filmu „Kler” informuję, że NIE DAŁEM ANI GROSZA na ten cel. Był on natomiast finansowany decyzjami p. Odorowicz i Sroki - b. dyrektorek PISF, mianowanych przez poprzedników, na których działania - zgodnie z prawem, nie mieliśmy wpływu — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) 11 września 2018

„Ważne pytanie do wicepremiera Piotra Glińskiego, szefa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W imię jakich wartości podległa Panu instytucja z kieszeni polskich podatników (w tym też katolików) opłaciła film „Kler”? Zwłaszcza, że tyle innym projektom odmówiono”- napisał niedawno na Facebooku ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Duchowny miał okazję widzieć film Smarzowskiego w całości. Z wcześniejszych wpisów Isakowicza-Zaleskiego można wywnioskować, że film obnażający wady Kościoła sam w sobie nie jest niczym złym, jednak Smarzowski tymi patologiami uderza w cały Kościół, nie pokazuje również żadnych pozytywnych przykładów, chyba że jako taki możemy określić filmową kreację księdza, który nawiązał romans z kobietą i w związku z tym decyduje się porzucić stan kapłański. Wczoraj media obiegła wiadomość, że Gliński, współtworzący rząd PiS, odwołujący się do wartości katolickich, przyłożył rękę do sfinansowania antyklerykalnego paszkwilu. A to za sprawą burzy, którą wywołał wpis ks. Isakowicza-Zaleskiego.

"W związku z nieprawdziwymi informacjami na temat finansowania filmu „Kler” informuję, że nie dałem ani grosza na ten cel"- napisał na Twitterze wicepremier Gliński. Polityk poinformował, że obraz został sfinansowany byłych dyrektorek Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, czyli pp. Agnieszki Odorowicz i Magdaleny Sroki. Obie zostały mianowane przez poprzedników Zjednoczonej Prawicy, a na ich działania obecny rząd, "zgodnie z prawem, nie miał wpływu".

