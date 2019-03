Gliński: Chcemy odszukać szczątki wszystkich Żołnierzy Wyklętych

"Żołnierze Wyklęci to polscy patrioci, którzy nie godzili się na sowiecką, stalinowską, ponurą noc" - podkreślił w przemówieniu minister kultury, przypominając jednocześnie, iż Polska nie może zapominać o swoich bohaterach.

"To były czasy ciężkie, przerażające, mówi się, że to były czasy skomplikowane. Ale racje były jednoznaczne. My się nie godzimy na relatywizm, na doszukiwanie się jakichś usprawiedliwień, na relatywizację tamtej ciemnej stalinowskiej nocy. W tę noc ginęli Polacy, ginęli każdego dnia - w lasach, w ubeckich katowniach i także w tym gmachu" - podkreślił szef MKiDN.