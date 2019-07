Giulio Meotti o samobójstwie Francji

Mirek 14.7.19 13:00

Francja odcina się od swoich korzeni a więc podobnie jak i z drzewem które kiedyś runie . To jest tylko kwestia czasu i to całkiem niedalekiego . U nas w Polsce jest jeszcze jako tako pomimo wściekłych ataków lewactwa jako naród nie dajemy się zwieść lewackiej głupocie . W najbliższych latach dojdzie do tego że ludzie z zachodniej Europy będą się masowo osiedlać w takich krajach jak Polska bo u nich nie da się po prostu żyć .