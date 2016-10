Girkin: Putin to kloszard i ulicznica

reklama

Były szef rosyjskiego przewrotu w Donbasie terrorysta Igor Girkin nie ma najlepszego zdania o prezydencie Federacji Rosyjskiej Władimirze Putinie, określając go jako prostytutkę.

Girkin udzielił bardzo mocnego wywiadu, w którym skrytykował działania Putina i przyrównał go do damy lekkich obyczajów. Jak stwierdził, Putin próbował dogadać się z Amerykanami, gdy ci go odtrącili, poszedł do Chińczyków, a gdy ponownie "dostał kopa", znów poszedł do Amerykanów. Zdaniem Girkina takie zachowanie nie przystoi głowie państwa rosyjskiego.

Girkin powiedział, że Putin to "kloszard i ulicznica w jednym" oraz oceniał, że wycofa się on z konfliktu w Donbasie i nie osiągnie żadnego sukcesu w Syrii.

"Podda się we wszystkim i wszystkich zdradzi" - grzmiał Girkin.

Postawę Putina w 2014 roku w Donbasie terrorysta określił jako tchórzostwo. Zdaniem Girkina Putin powinien był się wtedy zdecydować na ostateczny krok i nie zatrzymywać ekspansji.

Tu można obejrzeć całość wywiadu (dostępne jest tłumaczenie napisów na język polski):

12.10.2016, 7:20