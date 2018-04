Gigantyczny sukces polskiej policji. Brawo!

,,Nasze żmudne codzienne działania prowadzą do podniesienia bezpieczeństwa wewnętrznego, ale również do poczucia bezpieczeństwa Polaków'' - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Podziękował funkcjonariuszom za sprawne działania w walce z przestępczością.

Powołując się na badania, powiedział, że blisko 90 proc. Polaków czuje się bezpiecznie w swoim kraju. - Odwróciliśmy politykę naszych poprzedników zwijania bezpieczeństwa. Tutaj takim symbolem jest zamykanie placówek policyjnych z ponad 800 placówek, blisko połowa została zamknięta w czasach rządu PO-PSL - powiedział.

Jak przekonywał Morawiecki, resort MSWiA, zarówno pod kierownictwem ministra Błaszczaka jak i obecnie ministra Brudzińskiego, odbudowuje placówki w terenie, zwiększając sieć bezpieczeństwa.



Premier wskazywał następnie, że konferencja prasowa jest w dużej mierze poświęcona sukcesom rządu w polityce bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej. ,,Dzisiaj też w szczególności spotykamy się, żeby przedstawić rezultaty bardzo skomplikowanej, wielowątkowej akcji, właściwie niejednej, a kilku, która doprowadziła do ogromnego sukcesu na arenie międzynarodowej i do pozbawienia środków różnych mafii i grup przestępczych'' - mówił.



O co chodzi? W Holandii udało się funkcjonariuszom CBŚP zabezpieczyć magazyn z ponad 6 tonami narkotyków. Ich wartość to niemal 200 mln zotych. Magazyn należał do międzynarodowej grupy zajmującej się przemytem z Afryki Północnej. Zabezpieczona ilość narkotyków to absolutny rekord w historii polskiej policji.

mod/polskie radio