Giertych twitty pisze... Czyli: Tusk z mocnym wsparciem pełnomocnika

Roman Giertych na bieżąco relacjonował na portalu społecznościowym całe przesłuchanie. A to obwieszczał, że Tusk "rozjeżdża" komisję śledczą, a to drwił z przewodniczącej tej komisji, Małgorzaty Wassermann lub cieszył się z "błyskotliwych" ciętych ripost byłego premiera.

"PDT zasugerował konieczność powołania Komisji ds. MON za czasów Macierewicza. Nie rozumiem zdziwienia posła Kownackiego. To chyba oczywiste, że taka komisja powstanie", "A może komisja zaprosiłaby na komisję pełnomocnika? Im z pewnością pełnomocnik przydałby się. Ja siedzę w Sejmie gotowy do pomocy świadkowi, ale moje adwokackie serce widzi, że to posłowie potrzebują pilnie adwokata. Może ktoś się zgłosi z urzędu?" "Ponoć MEN ma na polecenie JK natychmiast wycofać z listy lektur książkę „Mistrz i Małgorzata”- to tylko niektóre z serii pseudośmiesznych, histerycznych twittów Romana Giertycha.