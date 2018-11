Giertych o narodowcach. Twitter już ma ubaw!

"To skandal!"-stwierdził gość "Kropki nad i", który wyznał, że obawia się "kiboli", "faszystowskich haseł" i obrazu "burd i awantur", który z pewnością pójdzie w świat. Skąd pewność, ze w ogóle do takowych dojdzie? Ano, nie wiadomo. Pewne jest jedno: Twitter przypomniał Romanowi Giertychowi jego przeszłość.

"A ja tylko przypomnę że Giertych był antysemitą i faszystą tak długo jak był po przeciwnej stronie barykady. Teraz to swój i do tego wybitny prawnik. Jeszcze brakuje Marcinkiewicza (premiera od PiS) który z tronu potwierdzi to samo co Giertych. Zakłamańcy."-napisał jeden z internautów.