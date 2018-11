Giertych ministrem sprawiedliwości? Sikorski: Nadawałby się!

Cóż z tego, że wybory parlamentarne dopiero w przyszłym roku? Cóż z tego, że Prawo i Sprawiedliwość wciąż wygrywa w sondażach? Co z tego, że odnotowało najlepszy dotychczasowy wynik w sejmikach? Opozycja totalna już rozdziela stołki w przyszłym rządzie.

Jak informuje portal Wirtualna Polska, gdyby doszło do zmiany władzy, ministrem sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym w rządzie PO mógłby zostać adwokat Roman Giertych, wcześniej lider Młodzieży Wszechpolskiej i wicepremier w rządach Jarosława Kaczyńskiego i Kazimierza Marcinkiewicza, obecnie- silnie rozpolitykowany prawnik.

Choć prawnik zapewniał niedawno w rozmowie z Wp.pl, że sprawy polityczne to tak naprawdę niewielki procent wszystkich, którymi się zajmuje, to często i chętnie wyraża swoje poglądy. Widać to było chociażby podczas przesłuchania Donalda Tuska przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold. Mimo iż Giertych nie siedział na sali przy swoim kliencie, był bardzo aktywny w mediach społecznościowych, zachwycając się odpowiedziami Donalda Tuska i rzucając złośliwe uwagi na temat przewodniczącej komisji, Małgorzaty Wassermann.