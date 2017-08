Giertych do Ziobry: Kaczyński może Pana wywalić na zbity pysk

„A Pana Kaczyński może wywalić na zbity pysk w przerwie w głaskaniu kota. I jeżeli Panu uda się sądy podporządkować pod rząd, to nowy minister nie tylko Pana zastąpi, ale i wsadzi do więzienia. Bo taka jest logika rewolucji, która pożera najpierw swoje dzieci.” - pisze w swoim liście otwartym do ministra Zbigniewa Ziobry Roman Giertych.