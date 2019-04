Giertych chce pozwać dziennikarza. Chodzi o rodzinną historię Biedronia

"Nie lubię pozywać osobiście dziennikarzy, ale dzisiejsza obrzydliwa insynuacja Stankiewicza mnie do tego zmusza. Nie miałem nic wspólnego z tekstem Mittera, czy SE na temat Biedronia. Insynuowanie tego było linią obrony RB i niczym innym. Pan Redaktor ma 24 h na przeprosiny"- napisał adwokat na Twitterze, odnosząc się do tekstu, w którym dziennikarz Onetu pisze m.in.:

"Nie wiem, czy Wielki Mecenas Platformy maczał palce w najnowszym ataku na Biedronia — wyciągnięciem mu rodzinnej sprawy karnej sprzed lat. Wiem, że wierzy w to Biedroń. I pamiętam że, Wielki Mecenas uczestniczył w przeszłości w podobnych akcjach. Wszystko wskazuje na to, że tym razem Biedroń przeciwników z okolic PO ubiegł — to on ma stać za materiałami prewencyjnie opisującymi tę sprawę w sposób dla niego jak najmniej szkodliwy".