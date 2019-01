Giertych będzie ministrem w rządzie PO?

"Roman Giertych jest przede wszystkim bardzo dobrym prawnikiem, a pan Andruszkiewicz kim jest?"- pytał na antenie Radia Plus poseł Platformy Obywatelskiej, Marcin Kierwiński. W rozmowie z Jackiem Prusinowskim polityk był pytany m.in. o przyszłość polityczną mecenasa Romana Giertycha w sytuacji, gdyby doszło do zmiany władzy.

Wątek byłego wicepremiera i szefa MEN, który kilka lat temu wrócił do zawodu adwokata, jednak z polityką "flirtuje" na każdym kroku pojawił się przy okazji dyskusji na temat nominacji posła niezrzeszonego, Adama Andruszkiewicza na wiceministra cyfryzacji w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Nowy rok rozpoczął się właśnie od wieści o nominacji na to stanowisko młodego tak wiekiem, jak i stażem parlamentarnym polityka, w dodatku w przeszłości kojarzonego z narodowcami. Andruszkiewicz wszedł do Sejmu w 2015 r. z list Kukiz'15, jednak w 2017 r. opuścił to ugrupowanie. Informacja o powołaniu nowego członka rządu wzbudziła wiele kontrowersji. W posła uderzali zarówno narodowcy, jak i byli koledzy z Kukiz'15, a nade wszystko politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej.