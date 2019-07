Gersdorf żali się u Olejnik: Nazywają nas postkomunistami

„Ja już się przyzwyczaiłam do tych napaści na mnie” - mówiła I prezes SN.

Gersdorf odniosła się też do słów prezydenta Andrzeja Dudy, które padły w USA. Gdy w Białym Domu zapytano go o stan praworządności w Polsce, Duda odparł, że w Sądzie Najwyższym wciąż zasiadają sędziowie, którzy należeli do partii komunistycznej i skazywali na więzienie Polaków w czasie stanu wojennego.