Gersdorf uradowana po decyzji Dudy. 'Oddajemy się do dyspozycji'

Małgorzata Gersdorf, prezes Sądu Najwyższego, przez wielu uznawana dziś za swoisty symbol patologii tak zwanego systemu "sędziokracji", spotkał się dziś z prezydentem Andrzejem Dudą. Podziękowała mu i przyznała, że ich rozmowa odbyła się w dobrej atmosferze.

"Jesteśmy po spotkaniu z prezydentem. Wyraziłam podziękowanie za to, co zadecydował godzinę przed naszym spotkaniem" - powiedziała Gersdorf.

"Co do dalszych prac nad ustawą o SN, zadeklarowaliśmy, że oddajemy się do dyspozycji intelektualnej i możemy współpracować przy tworzeniu tej ustawy" - powiedziała prezes SN.

Gersdorf dodała, że prezydent nie powiedział w szczegółach, jak będą wyglądać dalsze prace nad ustawami.

