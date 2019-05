Georgette Mosbacher OSTRO o kampanii Konfederacji: Mowa nienawiści!!!

Jazzz 16.5.19 20:12

Relacje między sojusznikami zakłóciło podpisanie ustawy 447. i przychylny stosunek do złodziei, którzy chcą zagarnąć tzw. mienie bezspadkowe. Złodziei którzy już raz dostali odszkodowanie od Niemiec, a szukają sposobu żeby wyłudzić pieniądze drugi raz, za to samo. Proszę nie obwiniać Polaków bezpodstawnie. Proszę się uderzyć we własne piersi.