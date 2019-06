Georgette Mosbacher: Demokracja, wolność i wolny wybór mają się dziś dobrze w Europie. Szczególnie w Polsce!

Antonim 4.6.19 8:59

Wydaje się, że coś jednak zostało pominięte i to coś najważniejsze. Głosowanie to jedna strona, natomiast dobór kandydatów do wyboru jest kompletnie niedemokratyczny. To wyborcy powinni zgłaszać kandydatów, a nie partie polityczne. Partia może być co najwyżej organem rekomendującym. W świetle tego można, opierając się do wciąż aktualnych definicjach greckich nasz system określić jako ochlokrację - taką mocno zwyrodniałą formę demokracji, gdzie tłum - motłoch wybiera, ale nie ma wpływu na to kogo wybiera. No nie jest tak?