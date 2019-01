George Weigel: Na Synodzie będzie mowa o żonatych księżach

Autor jest przy tym przekonany, że gdyby papież zgodził się na taki krok odnośnie Amazonii, to wkrótce o to samo poproszą episkopaty w innych krajach, tym razem już zachodnich. Nie będzie podstaw, by takie prośby odrzucać - a że się pojawią, to pewne, bo progresywni biskupi z Niemiec, Szwajcarii, Austrii czy Belgii już wprost o tym mówią.