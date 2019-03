George Weigel do kard. Marxa: Kościół w Niemczech umiera

Kościół w Niemczech, kraju moich przodków, umiera. Upodabnianie się do liberalnego protestantyzmu nie przyniesie ożywienia, bo i on jest w stanie agonii – pisze George Weigel w otwartym liście do kard. Reinharda Marxa. Wybitny katolicki intelektualista i biograf Jana Pawła II reaguje na zapowiedź procesu synodalnego w Niemczech, który ma podjąć wiążące decyzje w takich sprawach jak celibat, etyka seksualna czy klerykalizm.

Jak to możliwe, by lokalny proces synodalny podejmował wiążące decyzje w sprawach, które dotyczą całego Kościoła – pyta Weigel. Przypomina on, że tę właśnie drogę obrał przed laty Kościół anglikański, a dziś panuje w nim totalny rozkład. Amerykański intelektualista sprzeciwia się również atakowi na celibat kapłański pod pretekstem walki z nadużyciami. Jego zdaniem jest to przejaw cynizmu. Gdyby celibat miał być powodem nadużyć w Kościele to na tej samej zasadzie trzeba by uznać, że małżeństwo jest powodem nadużyć w rodzinach. Weigel przypomina, że wspólnoty protestanckie, w których celibatu nie ma, mają te same problemy z nadużyciami, co Kościół katolicki.