George Soros chce kupić udziały w Radiu Zet

Według żywo zainteresowanego tą sprawą portalu wpolityce.pl politycy Prawa i Sprawiedliwości są przeciwni wejścom Sorosa na polski rynek radiowy, stąd zapowiadają nieoficjalnie sprzeciw. W rozmowie z tym medium jeden z polityków obozu rządzącego wskazywał, że Soros dąży do zniszczenia państw narodowych i chrześcijańskich stąd należy zrobić wszystko, by go powstrzymać; polityk nie przesądzał jednak, czy okaże się to możliwe.