George Patton: Rosja wyssała krew z Polski. Pozwoliliśmy siłom Czyngis-chana wejść do Europy

Moni 8.3.19 19:58

W znakomitym opracowaniu Terrego Brightona "Gry wojenne" scharakteryzowane są sylwetki trzech wielkich dowódców II wojny: Pattona, Montgomerego i Rommla. Bez wątpienia, Patton był klasą sam dla siebie. Oprócz wiedzy militarnej miał wielką przenikliwość polityczną. Od początku wiedział, że Stalin to szubrawiec, sowiecka Rosja to kraj szatana oraz że sowieci będą po zakończonej wojnie groźniejsi od Niemców. I tak było. Patton nie bez powodu zginął w dziwnym wypadku drogowym, a w zasadzie w wyniku kuriozalnej kuracji medycznej po nim. Ówczesny prezydent USA Truman był chyba najbardziej zadowolonym człowiekiem po śmierci Pattona. To był czas, gdy u wielkich świata Zachodu już wytworzyła się ogromna spolegliwość wobec sowieckich komunistów. Ich agentura już wtedy od lat penetrowała poczynania wszystkich rządów państw zachodnich. Trzecie czy już czwarte pokolenie tej agentury do dziś ma swoje wpływy w Europie i w USA i walczy o ich zachowanie z determinacją. Ostatnie trzy lata szczególnie widoczne jest to w Polsce. Ta ponura historia trwa nadal. Nie jest nawet ważne jak się skończy, najważniejsze jest jak my, Polacy, mamy zamiar ją zakończyć. I czy zrobimy to w formule "raz na zawsze".