George Friedman: Nie można dopuścić do obecności Rosji na zachodniej granicy Białorusi!

George Friedman, założyciel i szef amerykańskiego think tanku Stratfor, w wywiadzie dla rumuńskiej służby „Radia Swoboda”, odpowiedział na pytanie, który kraj znajduje się w największym niebezpieczeństwie ze strony Rosji.

„Z wojskowego — nie z politycznego punktu widzenia, najbardziej zagrożone są kraje Bałtyckie. Ponieważ jest tam bardzo mała strategiczna głębia, dlatego Rosja może wejść (na ich terytorium) bardzo szybko. Ale z politycznego punktu widzenia, bardzo trudno byłoby się Rosji na to zdecydować, ponieważ atak na jeden z krajów NATO, to potencjalnie jedyna rzecz, która jednoczy NATO.

„Ale gdyby Łukaszenka stał się częścią zachodniego sojuszu, to Smoleńsk byłby granicznym miastem, a gdyby Rosja zbliżyła się do granicy, to miałaby otwartą granicę z Polską”.