Ponadto, po dostawach C-400, Stany Zjednoczone odmawiają sprzedaży myśliwców F-35 do Turcji. To jest oczywiście cios ekonomiczny. Jednak ryzyko polityczne i wojskowe jest jeszcze większe. Kraje NATO obawiają się, że rosyjskie pociski, które są w służbie w Turcji, pozwolą Moskwie uzyskać informacje o technologii F-35, która następnie zostanie wykorzystana przez Rosję do opracowania broni zdolnej do zniszczenia samolotu.