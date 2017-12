Genialny występ Polaków. Gratulacje dla Stocha!!!

Kamil Stoch zwyciężył w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Choć w pierwszej serii oddał skok dobry, to nic nie zapowiadało tego, co stało się w serii drugiej. Wówczas to Stoch jako jedyny przekroczył granicę 130 metrów - i to od razu o metrów siedem. W ten sposób zdeklasował rywali i zajął pierwsze miejsce na podium.