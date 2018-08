Generał Paulinów: Sercem serc - Jasna Góra

Dziś 26 sierpnia - uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej. Dzień ten zwany jest też imieninami Matki Bożej, czczonej w Jasnogórskim Wizerunku.

Centralnym punktem uroczystości jest Suma Pontyfikalna, odprawiana na jasnogórskim Szczycie. Eucharystia rozpoczęła się o godz. 11.00, a przewodniczy jej Prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński. Odpustową Sumę koncelebrują licznie księża biskupi. Mimo niesprzyjającej pogody, w jasnogórskich uroczystościach bierze udział ok. 60 tys. osób.

Święto powstało z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego, który po upadku Powstania Styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski. Święto Matki Bożej Częstochowskiej ustanowił dla jasnogórskiego sanktuarium papież Pius X w 1904 roku. Następnie papież Pius XI, w roku 1931, ustalił obchodzenie święta na 26 sierpnia. Cztery lata później zostały zatwierdzone teksty liturgiczne przeznaczone na uroczystość NMP Częstochowskiej, które mówią o opiece Maryi nad Polską. Od roku 1956 uroczystość obchodzona jest w całej Polsce.

Na Jasną Górę na obchody uroczystości przybywali przez ostatnie dni piesi pielgrzymi, głównie z archidiecezji częstochowskiej oraz z diecezji sąsiadujących: łódzkiej, katowickiej, sosnowieckiej, radomskiej, gliwickiej i kaliskiej. W sumie pieszo i rowerami dotarło 33 tys. 500 osób.

*

Na początku powitania o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów przypomniał słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „’Ale sercem serc – Jasna Góra! Stąd płynie moc, która szła z królami i hetmanami na pole bitew! Tu więź jedności Narodu w chwilach niewoli! Tu Naród w pokucie korzył się pielgrzymią pieśnią 'Serdeczna Matko'! Tu bratały się stany i zawody składające swe uroczyste śluby! Tu czerpano siły do pracy, ostrzono miecze ducha! Stąd rozdzielano światło! Bo to Stolica Królowej Korony Polskiej’. Słowa Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego ukazują, jak bardzo mocno historia Polski i Polaków zespolona jest z Cudownym Wizerunkiem Jasnogórskiej Maryi. Największy z jasnogórskich pielgrzymów – papież Polak mówił: ‘Ten wizerunek jest symbolem mojej ojczystej ziemi’ – podkreślał o. generał - Dlatego wzorem duchowych przewodników: św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, jesteśmy tutaj, aby dziękować Bogu za matczyne czuwanie nad nami Maryi z Jasnej Góry, dziękować za dar wolności oraz za Boże miłosierdzie nad polskim narodem. Tu, na Jasnej Górze, nieustannie odzyskujemy wolność wewnętrzną oraz godność przybranych dzieci Bożych. Jasna Góra to sanktuarium wolności, miejsce, w którym ludzka wolność nie tylko była ocalona, ale nade wszystko uświęcona i ukierunkowana na Boga. Także i dziś wpisujemy w oblicze Bożej Matki rzeczywistość życia i prosimy dla nas wszystkich o prawe sumienia, czyste serca, o światłe umysły oddane sprawie Ojczyzny! Chcemy dobrze odczytać jasnogórski znak, który mówi nam o tym, że na ziemi polskiej trzeba stanąć obok każdego człowieka, bez pomijania kogokolwiek, a także być gotowym do dialogu z ludźmi dobrej woli, by na tej drodze budować dobro wspólne”.

„W święty wizerunek Maryi wpisana jest historia życia każdego z nas. Wpatrujemy się w oczy Maryi, szukając nadziei i wsparcia, aby nie zagubić się pośród życiowych dróg. Maryjo, potrzebujemy Ciebie jako Matki naszych rodzin, Matki chorych i cierpiących, Matki żyjących bez nadziei, Matki zepchniętych na margines życia – podkreślał o. Arnold Chrapkowski - Jeśli Częstochowa jest centrum Polski, oznacza to, że Polska posiada matczyne serce; oznacza to, że każdy puls życia złączony jest z Bożą Matką – mówił papież Franciszek”.

„Maryjo! Twój Jasnogórski Wizerunek jest znakiem duchowej jedności. W 100-lecie odzyskania niepodległości przynosimy na Jasną Górę pielgrzymującą Polskę, wszystkich naszych rodaków, naszą historię i dzień dzisiejszy, przynosimy nasze radości i nadzieje, nasze smutki i niepokoje - zaznaczył o. generał - Łączymy się duchowo i wspieramy w modlitwie Ojca Świętego Franciszka, który w Irlandii w ramach Światowego Spotkania Rodzin przypomina światu o ważnym miejscu rodziny w życiu społeczeństwa, o pięknie Bożego planu dla rodziny. Wołamy z dziecięcą ufnością i nadzieją: Maryjo, Tyś zawsze była nam pomocą i ratunkiem, sam Bóg dał nam Ciebie ku naszej obronie, więc i dzisiaj okaż się nam Matką i pomóż nam z godnością dzieci Bożych żyć w polskim domu”.

*

„Sto lat temu Ojczyzna nasza wybiła się na niepodległość. Przyszła dla nas godzina wolności. Na mapie Europy i świata znów pojawiła się Polska. Staliśmy się prawdziwie wolni. Nie tylko więc w wymiarach osobistych, ale i w wymiarach społecznych, my, wszyscy, Polacy, mogliśmy wówczas za Apostołem Narodów do siebie zawołać: Siostro, Bracie ‘nie jesteś niewolnikiem, ale synem’. Jesteś synem i córką wolnego narodu. Jesteś synem i córką Niepodległej. A to znaczy, a to znaczy Siostro i Bracie, że nosisz w sobie całe to bogate dziedzictwo, któremu na imię Polska. A to znaczy, że na Tobie i na mnie – jak prosił nas wielokrotnie Jan Paweł II – ciąży wielki i święty obowiązek, trudne i odpowiedzialne zadanie, z którego jednak nie można zrezygnować, a którego celem jest budowanie sprawiedliwej jedności wśród synów i córek jednej Ojczyzny” – podkreślił w homilii abp Wojciech Polak.

„Dziś oznacza to także, że w tym budowaniu, w tym jednoczeniu się wokół wspólnego dobra, trzeba nam wszystkim pokory i otwarcia serca, trzeba nawrócenia i wzajemnej miłości, trzeba przebaczenia i pojednania, trzeba zaniechania wzajemnych uprzedzeń i niechęci, które tak bardzo dzielą i ranią, wyzbycia się zemsty i zawiści, bo przecież Ona jako Matka rodziny chce nas strzec razem, wszystkich razem” – tłumaczył dalej kaznodzieja.

„Chrystus wraz z Matką w polskiej Kanie stawia przed nami z pokolenia na pokolenie wielką sprawę wolności – mówił św. Jan Paweł II, a więc w roku szczególnej wdzięczności za niepodległość trzeba i naszemu pokoleniu, raz jeszcze z mocą powtórzyć jego słowa: wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego ludzkiej godności. Ale jest mu też równocześnie zadana. Jest darem i zadaniem. I można jej używać dobrze lub źle, a to znaczy, że można przez nią budować albo rujnować”- przypomniał abp Wojciech Polak.

Podkreślił, że nasza obecność w tej polskiej Kanie „jest zobowiązaniem do dobrego użycia wolności, do budowania, a nie do niszczenia”. „Maryja jest dla nas wsparciem. Ona uczy oczyszczać nasze intencje, uczy z pokorą stawać wobec nowych wyzwań i uczy czerpać stąd jak ze stągwi zawierzenie Bożemu Słowu, by doświadczać światła i skuteczności tego Słowa w naszym chrześcijańskim życiu” – powiedział Prymas Polski.

„Wiemy, że nie możemy jedynie za wolność dziękować. Nie możemy też poprzestać na chwalebnym wspominaniu przeszłości. Trzeba nam wszystkim dziś odważnie, mądrze angażować się w nasze teraz, w naszą teraźniejszość, czyniąc wszystko dla wspólnego dobra, łącząc ludzi, a nie dzieląc. Ojczyzna to zbiorowy obowiązek i dobro wszystkich bez wyjątku Polaków” – mówił arcybiskup.

„Matka Jezusa z Kany Galilejskiej, nasza Częstochowska Pani i Królowa, uczy nas oddania siebie do dyspozycji Chrystusa. Uczy w ten sposób Siostry i Bracia, miłości i służby – powiedział kaznodzieja – Niech zatem Ona, nasza Pani i Królowa, Najświętsza Maryja Panna Częstochowska, czyni nas wszystkich wrażliwymi i otwartymi, w duchu tej wolności, ku której wyswobodził nas Chrystus”.

*

W obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej biorą udział księża arcybiskupi i biskupi polscy. Obecni są: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański i przewodniczący KEP; kard. Konrad Krajewski, jałmużnika papieskiego; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Rrok Gjonlleshaj z arch. czarnogórskiej, Prymas Serbii; abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecinko-kamieński; bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP; bp Adam Wodarczyk, bp pomoc. arch. katowickiej; abp Tadeusz Wojda, biskup białostocki; bp Romuald Kamiński, bp diec. warszawsko-praskiej; bp Jan Wątroba, biskup rzeszowski; bp Kazimierz Gurda, biskup siedlecki; bp Tadeusz Lityński, biskup zielonogórsko-gorzowski; bp Ignacy Dec, biskup świdnicki; bp Piotr Turzyński, bp pomoc. diec. radomskiej; bp Andrzej Przybylski, bp pomoc. arch. częstochowskiej; bp Jan Wieczorek, bp senior diec. gliwickiej; bp Jan Zając, bp pomoc. senior arch. krakowskiej.

Obecni są członkowie stowarzyszenia Rycerzy Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy, dla których 26 sierpnia - święto Matki Bożej Częstochowskiej - jest świętem patronalnym.

W Eucharystii uczestniczą przedstawiciele władz państwowych różnych szczebli oraz księża przewodnicy pieszych pielgrzymek.

mod/Jasnagora.com