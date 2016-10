Generał Breedlove: Polska odgrywa kluczową rolę dla bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO

reklama

W rozmowie z portalem Defence24 podczas Warsaw Security Forum były naczelny dowódca sił NATO w Europie, gen. Philip Breedlove wypowiadał się na temat wzmocnienia wschodniej slanki i roli Polski w NATO.

Breedlove przypomniał, że proces wzmacniania bezpieczeństwa na wschodzie zaczął się właściwie od szczytu Sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego w Walii w 2014 r:



"Musimy zacząć od rozmów o Walii, ze względu na problemy, które zaobserwowaliśmy na Krymie i te, które rozpoczęły się w Donbasie. My, jako Sojusz, podjęliśmy decyzję, że rozpoczniemy działania, które zabezpieczą narody NATO oraz niektórych partnerów. Zmieniliśmy więc liczbę żołnierzy, (rozmieścimy - przyp. red.) siły rotacyjne, zwiększyliśmy gotowość i responsywność NRF (NATO Response Force - przyp. red) i innych sił, co jest krokiem do zabezpieczenia naszych sojuszników."



Były dowódca SACEUR tłumaczył również, że zmienił się cel działań NATO w stosunku do swoich sojuszników. Podczas, gdy wcześniej chodziło o zapewnienie sojusznikom wsparcia, dziś Sojusz prowadzi politykę odstraszania potencjalnych agresorów.



"Jak myślimy o odstraszaniu, jakie kroki należy podjąć jeśli chodzi o poziom sił, ich rozmieszczenie i zdolności, tak byśmy byli lepiej przygotowani na odpowiedź - lepsi i szybsi - i uzyskali z tego wartość dla odstraszania?"



Generał Breedlove podkreślił ważną rolę Polski w procesie wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.



"Nikt nie rozumie lepiej niż Polacy i narody bałtyckie presji ze wschodniej strony i obaw o to, co robią nasi sąsiedzi ze wschodu i jak sobie z tym radzić w kwestiach zabezpieczania i odstraszania".



W ocenie byłego dowódcy sił NATO w Europie, nasz kraj- ze względu na położenie i zdolności wojskowe odgrywa kluczową rolę w kwestii bezpieczeństwa wschodniej flanki.



"Polska to duży kraj (…) z dużą tradycją wojskową i silnym wojskiem, który musi być kotwicą tej części zdolności i pomagać w pracy z mniejszymi narodami w wypracowywaniu ich zdolności i ich struktur obronnych. Patrzę więc na Polskę (…) by poprowadziła część tych spraw"

JJ/Defence24, Fronda.pl

27.10.2016, 19:25