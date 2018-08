Genderowy absurd w BBC! 'Koniec z chłopcami i dziewczynkami'

"Koniec z chłopcami i dziewczynkami: Czy nasze dzieci mogą być wolne od płci?"- w klipie stacji BBC pojawiły się małe dzieci. Film przedstawia pewien eksperyment, w którym wzięli udział dorośli ochotnicy. Mieli oni bawić się z małymi dziećmi, tyle że nie wiedzieli o jednym szczególe: chłopców przebrano za dziewczynki, a dziewczynki ubrano w chłopięce ubrania. I tak, bawiąc się z dziewczynkami, dorośli brali je za chłopców, podsuwając im takie zabawki, jak roboty, samochody etc., zaś chłopcom przebranym za dziewczynki- maskotki i lalki.

Co chce przekazać w ten sposób BBC? Że stereotypy płciowe podczas zabaw z dziećmi... ułatwiają mężczyznom start życiowy.

Akcję skrytykował portal Life Site. Jak podkreślono, celem filmu miało być poczucie wstydu u widzów, że wychowując dzieci, posługują się stereotypami. Co jednak najciekawsze, sami dziecięcy bohaterowie zdawali się raczej... potwierdzać te "stereotypy". Widzimy bowiem na nagraniu, że chłopiec przebrany za dziewczynkę wolał bawić się robotem niż maskotką. Podobną sytuację zaobserwowaliśmy "w drugą stronę".

"Materiał filmowy wydaje się w rzeczywistości wspierać ich [dzieci – red.] pierwotne intuicje, a Edward i Marine wykazują małe zainteresowanie zabawkami przeznaczonymi dla "Sophie i Olivera". Niemniej jednak wolontariusze wyrazili poczucie winy związane z tym, że działali pod wpływem stereotypów"- podkreślają autorzy.

Are you sure you don’t gender-stereotype children?#NoMoreBoysAndGirls pic.twitter.com/iThZ2P6REW