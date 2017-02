Gender w pełnej krasie: Uczennice 'żeńskiej' szkoły mogą na życzenie stać się chłopcami!

reklama

Uczennice londyńskiej prywatnej szkoły dla dziewcząt im. Św. Pawła będą mogły podjąć decyzję o tym, by zmienić płeć. Mogą zażądać, aby stosowano wobec nich męskie imiona, a także dozwolone będzie noszenie chłopięcych ubrań. Czy to nadal „żeńska szkoła”?

Takie prawo będą miały zgodnie z nowym regulaminem uczennice mające co najmniej 16 lat. Jeśli tego zażądają, trzeba się będzie do nich zwracać jak do chłopców, a nawet osób „neutralnych płciowo” – informuje rp.pl.

Regulamin przyjęto ze względu na prośbę uczennic. Dyrektorka szkoły twierdzi, że od dawna jest tam obecna społeczność LGBT, a szkoła nie ma problemu z orientacją seksualną swoich uczennic. Tym razem jednak możliwa będzie „reidentyfikacja płciowa”.

