Gender przejmuje Facebooka... Minimum 5 płci do wyboru

To, póki co, tylko oferta zawarta w wersji testowej aplikacji randkowej serwisu społecznościowego. Jak informuje serwis internetowy Radia ZET – jeśli i to będzie niewystarczające, możliwe będzie opisanie się własnymi słowami, a ostateczna liczba płci nadal nie została określona.

Obecnie aplikacja randkowa facebooka oferuje wybór 5 różnych płci. Poza realnymi – mężczyzną oraz kobietą – wybrać będzie można jeszcze „mężczyznę transpłciowego”, „kobietę transpłciową” oraz… „płeć niejednoznacznie określoną”.

Facebook is internally testing Facebook Dating.

I can't go past the signup screen because they are not activating all non-employee Dating profiles because, well, it's "pre-launch" ;) pic.twitter.com/VQFHUJIkuX

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 3 sierpnia 2018