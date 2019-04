Gender już passe? Ma 37 lat, ogłosił że jest psem!

Ryszard Olejniczak 9.4.19 12:53

Twórcy gender, odnieśli pierwszy sukces, teraz już im pójdzie gładko. W nowoczesnym niewolnictwie będą mieli :jednych za psy do pilnowania, innych za woły robocze, jeszcze innych za sępy do likwidacji padliny, itd. Warto sie spieszyć - pierwsi będą mogli sobie wybrać. Do zobaczenia w Świecie Wiecznej Liberalnej Szczęśliwości.