Gen. Waldemar Skrzypczak: Rosja jest i zawsze będzie przeciwnikiem dla Polski

„Widać wyraźnie, po tych działaniach które prowadzą Rosjanie na terenie Polski, a wiemy, że działają na wszystkich frontach, łącznie z biznesem i polityką, że nasze służby nie są przygotowane w pełnym zakresie do tego, aby się tej inwazji oprzeć” - mówi gen. Waldemar Skrzypczak pytany o to, czy Polska jest dobrze zabezpieczona przed ingerencją Rosjan.

W rozmowie, którą z generałem broni w stanie spoczynku przeprowadził Jacek Nizinkiewicz na antenie telewizji internetowej „Rzeczpospolitej” poruszona została przede wszystkim kwestia Rosji właśnie oraz tego, na ile realne jest obecnie zagrożenie z jej strony. Pytany o to, czy obecnie stoimy na progu kolejnej zimnej wojny gen. Skrzypczak stwierdza wprost, że ta trwa już od kilkunastu lat:

„[…] O tym się nie mówiło, bo politycy wmawiali nam, że między Moskwą a Brukselą i Waszyngtonem jest miłość, która w zasadzie podszyta jest przez Putina tym, że on się zbroi, a cały czas nam wszystkim mydlił oczy”.

Generał dodaje, że to mu się udało, ponieważ armie NATO „są w złej kondycji”. Dalej precyzuje, że ONZ obecnie nie spełnia w zasadzie żadnej roli i nie ma na nic wpływu poza prowadzeniem mało skutecznych akcji humanitarnych, z kolei NATO jeżeli się nie odbuduje:

„[…] to będzie miało poważny problem w zakresie funkcjonowania i bycia przeciwwagą do tego, co w Europie stanowić może potencjał przeciw temu, czym dysponują Rosjanie”.