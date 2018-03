Gen. Waldemar Skrzypczak mocno: To nowa era Sił Zbrojnych

,,Nowa era dla Sił Zbrojnych, dlatego że wojska pozyskały najnowocześniejszy system obrony powierzchni, jaki jest w tej chwili na świecie, jeżeli chodzi o zdolności operacyjne, bo do tej pory żaden tak doskonały system nie został sprawdzony jeszcze operacyjnie'' - mówi gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, o podpisaniu przez Polskę umowy na dostarczenie dwóch baterii wyrzutni Patriot.

,,Dwie baterie to jest dobry początek. Myślimy o kolejnych sześciu, i tak jest to w deklaracjach polityków. Teraz my musimy zakładać, ze w ten sposób wpinamy się w system obrony państw NATO, a NATO ma również Patrioty i zakładam, że wojska amerykańskie, które będą stacjonowały na terenie Polski, będą również dysponowały potencjałem kilku baterii - od 4 do 6 - które się wepną w nasz system obrony powierzchni. W związku z tym ta dziura nie jest tak duża, jak była do tej pory'' - dodaje.

Pytany o cenę, odparł: