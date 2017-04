Gen. Skrzypczak: Macierewicz jest żelaznym ministrem

reklama

screenshot SalveTV reklama

Generał Waldemar Skrzypczak był dziś gościem Krzysztofa Ziemca w jego audycji w radiu RMF FM. Został poproszony o ocenę działań szefa MON, Antoniego Macierewicza.

Skrzypczak skomentował m.in. zamieszanie po kontrowersyjnej wypowiedzi dr. Berczyńskiego, który w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej stwierdził, że "wykończył caracale". Zdaniem generała Berczyński nie miał wpływu na przetarg, a sprawa byłego przewodniczącego podkomisji smoleńskiej jest zamknięta. Nie jest natomiast zamknięta sprawa caracali, ponieważ w grę wchodzą dwie kwestie: procedura przetargowa oraz wypowiedzi pilotów, którzy oceniali caracale jako najlepsze i sprawdzone bojowo w Afganistanie.

"Moim zdaniem procedura była czysta i transparentna. Nic nie znajdzie się w tej procedurze takiego, co mogłoby podważyć wiarygodność tych, którzy tą procedurę prowadzili. Dlaczego? Dlatego, że znam tych, którzy to prowadzili - gen. Adama Dudę i jego podwładnych. Jeśli Francuzi, czy Airbus, nie dali nam dostępu do przynajmniej części technologii, to rzeczywiście offset nie miał uzasadnienia. Tym bardziej, że mamy złe doświadczenie z offsetem. Przykładem jest offset F-16, do dzisiaj niewyjaśniony, gdzie Polska miała możliwość wykorzystania 6 miliardów złotych i ich nie wykorzystała"dodał gość RMF FM, podkreślając, że nie zna szczegółów negocjacji offsetowych.

Generał ocenił również działania i osobę ministra Antoniego Macierewicza.

"Wszyscy w rządzie się mogą zmienić, ale pan minister Macierewicz jest żelaznym ministrem. Ma siłę w sobie, ma charyzmę, ma uznanie polityków. Ma siłę swoją, która powoduje to, że się po prostu liczą z nim i tyle"- stwierdził Skrzypczak.

Jak zauważył gość Krzysztofa Ziemca, Macierewicz cieszy się sympatią żołnierzy.

"Wszystko dzięki temu, że doprowadził do podwyżki i zwolnił limit ograniczeń na awanse dla podoficerów, uruchomił temat związany z przedłużeniem służby żołnierzy, którzy kończyli dwunastoletnią służbę. Minister Macierewicz wszedł do MON, od razu to zrobił, czym zyskał sobie sympatię dołów wojskowych"- podkreślił Skrzypczak.

JJ/RMF FM, Telewizja Republika, Fronda.pl

29.04.2017, 21:04