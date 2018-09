Gen. Scaparrotti, dowódca sił NATO w Europie: Jesteśmy silniejsi niż dwa lata temu

„Przeszliśmy długą drogę, zwiększyliśmy nasze zdolności w każdej dziedzinie. Za jedną z naszych domen uznaliśmy cyberprzestrzeń i utworzyliśmy struktury zajmujące się cybernetycznym wymiarem bezpieczeństwa” - mówił gen. Curtis „Mike” Scaparrotti, dowódca sojuszniczych sił w Europie.

Przebywający w Warszawie w związku z konferencją Komitetu Wojskowego NATO amerykański oficer podkreślił, że Sojusz Północnoatlantycki od szczytu w Warszawie:

„[…] zwiększył zdolności do reagowania i odstraszania, czego przykładem jest rozmieszczenie wojsk na wschodniej flance”.

W trakcie jednej z sesji, która dotyczyła operacji oraz misji NATO, w tym wzmocnienia wschodniej flanki gen Scaparrotti mówił:

„Według mnie przebiega to bardzo dobrze, ale cały czas poddajemy te operacje ocenie i zastanawiamy się, co robić, by zapewnić wiarygodną siłę odstraszania poprzez eFP i tFP. Istotna była dyskusja o perspektywach i o tym, co i jak jeszcze musimy zrobić, by zapewnić wiarygodną zdolność odstraszania”.

Generał odnosił się też do ewentualnego powstania w Polsce amerykańskich baz wojskowych. Podkreślił, że docenia otwartość Polaków oraz ich propozycji. Mówił też:

„W zeszłym tygodniu mieliśmy dwustronne spotkania, dyskutowaliśmy, jak sprawa będzie dalej rozpatrywana. Doceniamy to, mamy bardzo bliskie, silne relacje; myślę, że w przyszłości jeszcze się one umocnią”.

