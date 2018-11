Gen. Polko: UE powinna zachować się jak śp. prezydent Kaczyński w Gruzji

W programie "O co chodzi" w TVP Info gen. Roman Polko odniósł się do rosyjskiego ataku na ukraińskie okręty w Cieśninie Kerczeńskiej.

"Do Putina nie przemawia język gestów, protesty, noty. Do niego przemawia język czynów. Doskonale to wiedział ś.p. prezydent Kaczyński, kiedy w obliczu podobnej, bezprecedensowej agresji na Gruzję zdołał zebrać prezydentów mniejszych państw, które poczuły się zagrożone i w stolicy Gruzji przemówił silnym głosem. Na podobny gest powinna dzisiaj się zdobyć UE"- ocenił były dowódca GROM.