Gen. Kazimierz Pułaski - nowy samolot dla VIP-ów

Dziś na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych w Bydgoszczy, które należą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, wylądował Gulfstream G550 – drugi nowy samolot do transportu najważniejszych osó w państwie. Otrzymał imię „Generał Kazimierz Pułaski”.

Podczas uroczystości wiceminister Bartosz Kownacki powiedział:

„Dzięki niesamowitej determinacji ministra Antoniego Macierewicza Polska po ponad dwudziestu latach zaczyna odbudowę floty samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie. W czerwcu w Warszawie witaliśmy pierwszy z samolotów małych, „Księcia Józefa Poniatowskiego”. Dzisiaj przyleciał drugi egzemplarz, nazwany „Generał Kazimierz Pułaski”. Tym samym symbolicznie zamknęliśmy to postępowanie”.

Dodawał także:

„Można powiedzieć, że dzisiaj kończymy bardzo ważny etap przywracania normalności. To nie powinno być nic szczególnego, to nie powinno być święto, to powinna być normalność, że Siły Zbrojne zakupują kolejny samolot”.

Podkreślił także:

„Po dramacie smoleńskim samoloty czarterowane nie pozwoliły wykonywać podstawowych zadań przez najważniejsze osoby w państwie, chociażby ze względu na swój zasięg. I tamtej władzy, tamtym decydentom to nie przeszkadzało”.

dam/MON,pgzsa.pl,Fronda.pl