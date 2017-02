Gen. Jarosław Mika: Bóg, Honor, Ojczyzna zawsze towarzyszyły mojej służbie wojskowej

reklama

Generał dywizji Jarosław Mika został dziś mianowany nowym dowódcą generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Po odebraniu aktu mianowania nowy dowódca podziękował prezydentowi oraz szefowi MON.

"Wyznaczenie mnie na pełnienie obowiązków dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych stanowi dla mnie ogromne wyzwanie. Jest to również dowód zaufania i dowód odpowiedzialności. Panie prezydencie, panie ministrze, serdecznie za to dziękuję" – mówił generał Mika podczas dzisiejszych uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Nowy dowódca podziękował również rodzinie oraz podkreślił, że ta nominacja to wyróżnienie i duma nie tylko dla niego, ale również przełożonych, podwładnych i kolegów z wojska.

"To jest również rys historyczny, dla mnie, w moim życiu zawodowym. Jak również ogromna duma dla moich kolegów, przełożonych i podwładnych, którzy przez lata mojej służby wojskowej mnie kształtowali, uczyli, przekazywali swoje doświadczenia. Jest to również wyróżnienie dla żołnierzy i pracowników wojska dowodzonych przeze mnie jednostek, w tym w szczególności 11 Dywizji Kawalerii Pancernej"- podkreślił generał.

Nowy dowódca RSZ zdradził również, jakie hasło przyświeca mu przez całą służbę wojskową. Jak powiedział 55-letni generał, jego służbie wojskowej zawsze towarzyszyły "słowa wyhaftowane na sztandarach wojskowych, wyryte w kamieniach – Bóg, honor i ojczyzna(...) i tak będzie do końca".

