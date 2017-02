Gen. James Mattis odbudowuje amerykańską armię

reklama

reklama

Jak wynika z dokumentu podpisanego przez sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych, gen. James Mattis polecił zwiększyć wydatki na obronność już w tym roku.

Chodzi o poprawę zdolności bojowych amerykańskiej armii, m.in. w walce z Państwem Islamskim. Sekretarz obrony pisze w dokumencie, że należy pilnie zaradzić "brakom w zdolnościach bojowych" oraz "przyspieszyć kampanię przeciwko Państwu Islamskiemu".

Wydatki na obronność mają zwiększyć się natychmiast, a na przyszły rok gen. Mattis domaga się planu wydatków, które doprowadzić do "odbudowy zdolności operacyjnych" amerykańskich sił zbrojnych. Ma to być m.in. zakup niektórych rodzajów amunicji oraz inwestycje w najnowsze uzbrojenie. Dojdzie również do szerszego przeglądu budżetu i strategii Pentagonu na najbliższe lata.

JJ/onet.pl, Fronda.pl

1.02.2017, 19:30