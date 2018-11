Gen. Hodges: Rosja to poważne zagrożenie dla Zachodu

„To Rosja zaatakowała Gruzję i Ukrainę, to Rosja narusza granice powietrzne i wodne krajów europejskich … to Rosja łamie traktat INF, to Rosja interweniuje we wszystkich wyborach i finansuje ekstremistów, by powodowali problemy. […] To Rosja mówi o Danii, Rumunii, Polsce, Szwecji jako o celach nuklearnych. […] To Rosja zagraża Zachodowi” - Frederick B. Hodges Generał, były dowódca US Army w Europie, ekspert Centrum Analiz Polityki Europejskiej.

„Po pierwsze, kraje europejskie są zagrożone z powodu tego, co robi Rosja. […] To Rosja zaatakowała Gruzję i Ukrainę, to Rosja narusza granice powietrzne i wodne krajów europejskich – tych, które są częścią NATO i innych; to Rosja łamie traktat INF, to Rosja interweniuje we wszystkich wyborach i finansuje ekstremistów, by powodowali problemy. To tylko część polityki odwetowej Rosji, która próbuje zniszczyć Unię Europejską i NATO, a także upewnić się, że Ukraina i Gruzja nigdy nie staną się członkami tych stowarzyszeń. To Rosja mówi o Danii, Rumunii, Polsce, Szwecji jako o celach nuklearnych. […] To Rosja zagraża Zachodowi”