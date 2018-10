Gejowski blok 11 listopada i obejmowanie psa

Okazuje się, że nie każda gejowska inicjatywa jest koszer dla groteskowej opozycji. To, że „tęczowy blok” jest nie w smak narodowcom homofobom nie dziwi, ale to, że gejowska inicjatywa nie spodobała się groteskowej opozycji jest dość niezwykłe.

Jak informuje publicysta lewicowego portalu organizatorami „tęczowego bloku” są „Mikołaj Kastor Klubiński i Oliwer Grzonka. (...) Klubiński do tej pory działał w kilku organizacjach, m.in. Kongresie Nowej Prawicy (gdy jej prezesem był Janusz Korwin-Mikke), stowarzyszeniu KoLiber czy Stowarzyszeniu Libertariańskim. Nie angażował się w ruch LGBTQ. Po wpisaniu jego nazwiska w wyszukiwarkę można się przestraszyć. Piszą o nim „zoofil”. To dlatego, że w sieci krążą zdjęcia, na których półnagi razem kolegą obejmują psa w dwuznacznej pozie”.

Według lewicowego publicysty „drugi z organizatorów, Oliwer Grzonka, zapytany, czy to jego pierwsza społeczna inicjatywa, odpowiada, że był aktywnym sympatykiem partii „Razem”. Miał również wspierać organizacje libertariańskie. Dopytuję, czy działał do tej pory na rzecz społeczności LGBTQ. Grzonka: „Kontakt, jaki miałem z tymi środowiskami jest taki, że zdarza mi się od czasu do czasu bywać w Glamie albo Galerii”. To warszawskie kluby społeczności LGBTQ”.