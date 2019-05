Gejowska 'agencja towarzyska' zatrudniała nieletnich chłopców. SZOKUJĄCE ustalenia Latkowskiego!!!

"Tam był jeden akapit poświęcony jednemu celebrycie, ale nie o to chodzi. To jest jego sprawa, że on jest gejem, biseksem, bo on się sprzedaje jako nawet nie biseks, tylko miłośnik kobiet na zewnątrz. Okazuje się, że korzysta z tej agencji. Problem jest tylko taki, że odbywa się to w ten sposób, że przywożeni są chłopcy specjalnie przygotowani - bo on ma pewne upodobania - i on zawsze wybiera najmłodszego. Czyli agencja nie przestrzega tych 18 lat, wiadomo, że podaje tych najmłodszych"-zakończył reżyser.