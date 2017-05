Gej zrobił swoje... Ochroniarz Schetyny pluje na gejów...

Platforma Obywatelska przyjazna homoseksualistom? Wygląda na to, że niekoniecznie. Marsz Wolności może być największą w historii klapą wizerunkową tego ugrupowania. Oto, co pro-gejowski profil na facebooku napisał o wczorajszej imprezie:

„Tak reźyser, scenarzysta i Krzysiek Łoś troluja marsz Platformy. Platforma Obywatelska chce bronić wolności, szkoda że przez dwie kadencje nie udało się jej wprowadzić równości. Próbowaliśmy zbliżyć się z transparentem do Grzegorz Schetyna, niestety szybko zostaliśmy spacyfikowani. Ochrona siłą nas odsunęła a jeden z panów stwierdził "czego chcecie, jesteście tylko maringesem" a potem splunął w twarz Bartosza Staszewskiego. Jedyne co mogliśmy to wykrzyczec im w twarze: "gdzie są nasze związki?!".”