Gdzie wyprodukowano nowiczok do otrucia Skripala? Brytyjczycy już wiedzą

Ważne doniesienia w sprawie otrucia Siergieja Skripala. Jak poinformował „The Times” - służby brytyjskie namierzyły tajne laboratorium, w którym powstał nowiczok. Wedle informacji brytyjskiego wywiadu to miejsce położone w Rosji.

„Times” zastrzega jednak, że śledczy nadal nie są w 100 procentach pewni swoich ustaleń, jednak mają informacje o położeniu laboratorium oraz tym, że wcześniej prowadziło ono testy dotyczące wykorzystania nowiczoku do próby zabójstwa.

Media piszą też o niespodziewanym sporze między Wielką Brytanią a Rosją o dostęp do zwierząt domowych, które należały do otrutego byłego podwójnego agenta. Rosyjscy dyplomaci mają twierdzić,że przebadanie dwóch świnek morskich i dwóch kotów należących do Skripala mogłoby wnieść nowe informacje do sprawy. „The Sun” stwierdził z ironią:

„Próbowaliśmy przesłuchać tego kota, ale odmówił odpowiedzi na nasze pytania”.

Gary Aitkenhead, szef laboratorium w Porton Down, które należy do brytyjskiego rządu, stwierdził w rozmowie z telewizją „Sky News”:

„Nie zweryfikowaliśmy dokładnego źródła (jego pochodzenia), ale przekazaliśmy naukowe informacje rządowi, który opierając się na innych źródłach doszedł do wniosków, do których doszedł”.

Dodał, że dla ustalenia źródła pochodzenia środka konieczne są „inne informacje” i wskazał na aktywność służb wywiadowczych. Przyznał jednak, że tylko państwo mogło mieć dostęp do ekstremalnie wyrafinowanych metod, których potrzeba dla stworzenia substancji, którą otruto Skripala.

