Gdzie są feministki? Imigranci dostali odszkodowanie za...'kulturowe ubogacenie' kobiety!

Szwedzkie media opisują bulwersującą historię gwałtu na kobiecie dokonanego przez imigrantów. Nie jest to co prawda pierwsza taka sytuacja, ale najbardziej przeraża fakt, że... gwałcicieli wypuszczono na wolność, a jeden z nich dostał już nawet odszkodowanie!

W nocy 17 października 2015 w miejscowości Ludvika w środkowej Szwecji jedna z kobiet w drodze do domu została napadnięta przez grupę mężczyzn. Świadkowie relacjonowali, że byli to "uchodźcy", prawdopodobnie z Afryki. Kobietę zaciągnięto do alejki, a tam zgwałcono. Gwałcicieli spłoszył przechodzień.

Policja zatrzymała w tej sprawie czterech mężczyzn. Dwóch z nich to muzułmańscy Erytrejczycy, w wieku ok. 19-26 lat.

Jeden z imigrantów został wypuszczony na wolność i otrzymał od państwa odszkodowanie w wysokości 140 tys. koron, czyli ok. 17 tys. dolarów.

Dlaczego gwałciciel dostał odszkodowanie? Wypuszczony na wolność mężczyzna miał być "bardziej pasywny", niż jego kompani. Odszkodowanie otrzymał za "traumę, którą przeżył w szwedzkim więzieniu". Pozostali gwałciciele zostali skazani na 3 lata pozbawienia wolności, lecz sąd apelacyjny uchylił wyrok. Z absudralnego powodu: sędzia nie mógł ustalić... "co kto dokładnie robił w czasie gwałtu".Trzej pozostali bandyci także czekają na swoje- już zasądzone- odszkodowania. Na wolności...

"W społeczeństwie, które utraciło swoją duszę i pogrążyło się w szaleństwie, wszystko jest już możliwe"- skomentował jeden ze szwedzkich blogerów.

I nasuwa się pytanie, gdzie są teraz feministki? Czy byłyby tą sprawą tak samo zbulwersowane jak ustawą, której nie przeczytały czy zmanipulowanymi słowami jednego z czołowych polityków?

kbk/niezalezna.pl, Fronda.pl

31.10.2016, 13:15