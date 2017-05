Gdzie Putin nie może, tam... fokę pośle

Foki z rosyjskiego akwarium w beretach i z bronią ćwiczą obroty i wznoszenie rosyjskiej flagi – w ten sposób czczą Dzień Zwycięstwa.

Foki z Irkucka Tito i Lilo, ubrane w charakterystyczne berety i hełmy, z pistoletami na wodę, prezentują broń, rozbrajają zabawkowe miny, a nawet podnoszą rosyjską flagę. Wszystko, by uczcić jedno z najważniejszych w Rosji świąt w roku – Dzień Zwycięstwa.

– Tito i Lilo to dwoje naszych wojowników. Są podobne do nas – mówi trenerka fok Maria Chernovopivskaya. – Tito jest przebojowy, Lilo jako dziewczynka nieco bardziej nieśmiała – dodaje.

– Chcemy, by sprowokowały pewne uczucia patriotyczne i gotowość do obrony ojczyzny – dodaje dyrektor fokarium w Irkucku Evgeniy Baranov.

Seals are trained to shoot & raise the Russian flag in bid to 'defend their Homeland' for Russia's Victory Day celebrations (Mail Online) pic.twitter.com/nNomQhNIa8