Gdzie obchody 100-lecia objawień fatimskich? Przeczytaj

Gdzie obchody 100-lecia objawień fatimskich w Polsce - przeczytaj!

Konferencja Episkopatu Polski poinformowała, gdzie odbędą się główne uroczystości fatimskie w naszym kraju. Zachęcamy czytelników Fronda.pl, aby w komentarzach dopisywać wydarzenia, które odbywają się w Waszych parafiach!

Warszawa

W archidiecezji warszawskiej głównym miejscem obchodów jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich będzie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Zagłoby 37 w Warszawie–Ursusie.

W ramach programu rocznicowych obchodów odprawione zostaną Msze święte 13 maja o godz. 7.00 i 8.00 rano. Po każdej Eucharystii odprawiona zostanie litania do błogosławionych Dzieci Fatimskich oraz ucałowanie ich relikwii.

Główną Mszę świętą o godz. 17.00 poprzedzi adoracja Najświętszego Sakramentu. Eucharystii wraz z uroczystą procesją wokół świątyni przewodniczyć będzie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Podczas tej Mszy św. zostaną poświęcone figury Dzieci Fatimskich, a następnie wstawione do kapliczki Matki Bożej Fatimskiej przed Sanktuarium. Wierni proszeni są o zabranie ze sobą świec na procesję.

Tego samego dnia 100. rocznicę objawień fatimskich uczci w specjalny sposób młodzież. Od godz. 10.00 co pół godziny w kierunku sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej z czterech miejsc archidiecezji warszawskiej wyruszać będą grupy młodych pielgrzymów uczestniczących w pielgrzymce rowerowej „Fatima w Warszawie”.

Częstochowa

W najważniejszym polskim sanktuarium maryjnym 13 maja odbędzie się „Wielbienie z Maryją”, w ramach którego rocznica objawień fatimskich wpisze się w cykl wydarzeń trwającego jubileuszu 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Całość rozpocznie się o godz. 14.00 modlitwą różańcową, którą poprowadzi znany muzyk ewangelizacyjny Jan Budziaszek. O 15.30 uroczystej Mszy św. będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski.

Główny koncert „Wielbienie z Maryją” zaplanowano na godz. 17.00. Za oprawę muzyczną odpowiadać będzie Leopold Twardowski z orkiestrą symfoniczną, zespołem jazzowym, muzykami Poznańskiego Wielbienia i chórem jubileuszowym.

Każdy pielgrzym proszony jest o zabranie ze sobą róży. Z przyniesionych róż ułożony zostanie dywan jako symbol miłości, czci i wierności Maryi Królowej.

Zakopane

Z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich w „Polskiej Fatimie”, jak nazywane jest Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, gościć będzie 13 maja prymas Polski abp Wojciech Polak oraz liczni przedstawiciele Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (ojców pallotynów).

W programie uroczystości znajdą się konferencje oraz czuwania modlitewne. O znaczeniu orędzia fatimskiego dla zgromadzenia księży pallotynów mówić będzie ks. dr Franciszek Gomułczak SAC, postulator generalny z Rzymu. Ks. dr hab. Janusz Królikowski z Tarnowa zastanowi się nad tym, jaka powinna być misja i wyzwania dla Kościoła po tegorocznym jubileuszu fatimskim.

O godz. 19.15 uroczystej Mszy św. przewodniczyć będzie abp Wojciech Polak. Podczas Eucharystii zostanie wypowiedziany „Akt poświęcenia Rodziny Pallotyńskiej w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi”. O 21.00 całość wydarzenia zakończy Apel Jasnogórski i procesja światła w Parku Fatimskim.

Główne polskie uroczystości 100. rocznicy objawień fatimskich odbędą się 6 czerwca. Weźmie w nich udział Episkopat Polski. Uroczystej Mszy św. będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański.

Tego dnia zostanie ponowiony przez Episkopat akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z prośbą jaka została skierowana przez Matkę Bożą w Fatimie.

Wadowice

W kościele św. Piotra w Wadowicach, który został wybudowany jako wotum za wybór i ocalenie Jana Pawła II z zamachu, uroczystej Mszy świętej o godz. 10.00 przewodniczył będzie kard. Stanisław Dziwisz.

Kraków

Na krakowskim Rynku Głównym w kościółku św. Wojciecha już od 3 lutego odbywa się „100 dni modlitwy różańcowej” jako duchowe przygotowanie do rocznicy objawień w Fatimie. W sobotę 13 lutego o godz. 19.15 rozpocznie się tam modlitwa różańcowa, a o godz. 21.00 ze świątyni wyruszy procesja maryjna wokół Rynku z Najświętszym Sakramentem, figurą Matki Bożej i świecami. Na zakończenie uroczystości o godz. 21.37 rozpocznie się Eucharystia, podczas której uczestnicy poświęcą się Niepokalanemu Sercu Maryi.

W sobotę nabożeństwo fatimskie odbędzie się m.in. w kościele Matki Bożej Królowej Polski, w tzw. Arce Pana w Nowej Hucie. Jubileuszowa modlitwa w stulecie objawień Maryi w Fatimie odprawiona będzie w intencji Polski, archidiecezji, Krakowa oraz władz rządowych i samorządowych.

Lublin

Główne obchody fatimskiego jubileuszu w archidiecezji lubelskiej odbędą się w lubelskim kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Tuwima 5. O godz. 18.00 sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Artur Miziński odprawi tam uroczystą Mszę św., poprzedzoną nabożeństwem różańcowym. W programie także procesja fatimska z Figurką Matki Bożej Fatimskiej, zawierzenie parafii i archidiecezji MB Fatimskiej, czuwanie modlitewne i ucałowanie relikwii błogosławionych dzieci fatimskich oraz Apel Maryjny i koncert zespołu Guadalupe.

Z kolei lubelscy kapucyni organizują obchody 100-lecia objawień fatimskich w parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu na Poczekajce. Chcemy pokazać, że tajemnica Fatimy działa w Kościele – zapowiada w rozmowie z KAI o. Andrzej Derdziuk OFMCap, zachęcając do udziału w czuwaniu, które odbędzie się w nocy z 12 na 13 maja. Wydarzenie, na które zaprasza lubelska wspólnota kapucynów, będzie połączeniem modlitwy i refleksji nad konkretnymi wydarzeniami współczesnej historii, związanymi z objawieniami Matki Bożej w Fatimie.

Puławy

Natomiast parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach w ramach przygotowań do 100. rocznicy objawień fatimskich zaprasza do udziału w rozpoczętej 4 maja (potrwa do 12 maja) w Nowennie do Matki Bożej Fatimskiej i Rekolekcjach Fatimskich (9-12 maja) oraz do wspólnego przeżywania rocznicy w dniu 13 maja.

Gdańsk

Oprócz licznych Mszy św. z czuwaniami i procesjami archidiecezja gdańska zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Pejzaż maryjny wokół nas” z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich.

Wrocław

W archidiecezji wrocławskiej do 13 października potrwa rozpoczęta w lutym Archidiecezjalna Nowenna Fatimska. Jej duszpasterskim założeniem jest spopularyzowanie orędzia fatimskiego, nabożeństwa fatimskiego i fatimskich pierwszych sobót miesiąca. To zadanie spoczywa na parafiach, w których po wieczornych Mszach świętych trzynastego dnia każdego miesiąca powinny się odbywać fatimskie nabożeństwa.

Poznań

Akademicka Noc Czuwania to inicjatywa poznańskich duszpasterstw akademickich. Zapraszają oni na całonocne czuwanie przy Najświętszym Sakramencie w 100-lecie objawień Matki Bożej w Fatimie. Odbędzie się ono w nocy z 12 na 13 maja u ojców franciszkanów konwentualnych w Sanktuarium Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania, ul. Franciszkańska 2.

W czuwanie (początek o godz. 20.00) zaangażowały poznańskie duszpasterstwa akademickie, m.in. duszpasterstwo ojców dominikanów, Wydziału Teologicznego UAM, św. Rocha, Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia oraz Akademickie Koło Misjologiczne i Kleryckie Koło Misyjne z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

W Poznaniu z okazji 100-lecia objawień fatimskich zaplanowano także specjalną edycję „Verba Sacra”, czyli realizowanego od 2000 r. i bardzo popularnego cyklu spotkań artystyczno-naukowo-religijnych poświęconych tradycji słowa w kulturze duchowej narodu polskiego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa europejskiego.

W niedzielę 14 maja o godz. 17.00 w Bazylice Archikatedralnej będzie można usłyszeć teksty dotyczące trzech objawień Anioła Pokoju oraz objawień Maryi od maja do października 1917 roku. Czytać będzie wybitna polska aktorka Halina Łabonarska, a komentarz wygłosi o. Wojciech Ciak OCD, przeor klasztoru Karmelitów Bosych w Poznaniu.

Koszalin

Obchody fatimskie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przebiegną głównie pod znakiem Wielkiej Procesji Fatimskiej. Przejdzie ona 13 maja ulicami Koszalina, od Góry Chełmskiej do katedry.

Procesja zatrzyma się w pięciu miejscach, na trasie wywieszone zostaną banery, które przybliżą każdy miesiąc objawień Matki Bożej. Poprzedzi ją o godz. 18.30 uroczysta Eucharystia na Górze Chełmskiej pod przewodnictwem bp. Edwarda Dajczaka. – Gdy zacznie zapadać zmrok, zejdziemy z Góry Chełmskiej, uformujemy procesję i przejdziemy ulicami Słupską i Piłsudskiego i dalej w stronę miasta – zapowiada ks. ks. Radosław Siwiński, dyrektor Domu Miłosierdzia, jeden z organizatorów obchodów.

Przed katedrą bp Dajczak przy pomniku Jana Pawła II odda całą diecezję koszalińsko-kołobrzeskiej Matce Bożej Fatimskiej.

13 maja w pieszej pielgrzymce wzdłuż granic Polski wyruszą uczestnicy inicjatywy pod nazwą „Różaniec do granic”, tzw. Pielgrzymi Bożego Miłosierdzia. Ich niezwykła wyprawa potrwa aż 140 dni i zakończy się w święto Matki Bożej Różańcowej, kiedy wzdłuż linii granicznej Polski ma stanąć łańcuch osób, które wspólnie odmówią różaniec.

Włocławek

W diecezji włocławskiej jej kapłani odbędą 12 maja pielgrzymkę do kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Turku-Obrzębinie. Na zaproszenie bp. Wiesława Meringa na pielgrzymkę przybędzie ks. dr Krzysztof Czapla SAC, dyrektor Sekretariatu Fatimskiego w Zakopanem, który podczas Mszy św. wygłosi homilię.

Licheń

Od 13 maja do 13 października Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej zaprasza na nabożeństwa fatimskie. Pierwsze odbędzie się w najbliższą sobotę w pobliskim kościele pw. Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych w Grąblinie.

Świdnica

Diecezja świdnicka uczci 100. rocznicę objawień w Fatimie koronacją obrazu Matki Bożej Świdnickiej Uzdrowienia Chorych, czczonego od przeszło pięciu wieków w katedrze świdnickiej. Uroczystościom w sobotę o godz. 11.00 będzie przewodniczył legat papieski kard. Zenon Grocholewski, były prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej.

ZACHĘCAMY CZYTELNIKÓW FRONDA.PL DO DOPISYWANIA WYDARZEŃ FATIMSKICH, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ W WASZEJ PARAFII!

Tomasz Teluk/Episkopat.pl

10.05.2017, 9:55