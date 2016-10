Gdyby Wielowieyska rozmawiała z Adenauerem

reklama

Red. Wielowieyska : Witam serdecznie słuchaczy naszego radiowęzła w audycji Poranek w TOK FM. Dziś udało się nam zaprosić do studia byłego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, pana Konrada Adenauera. Wizyta naszego gościa ma związek z wczorajszymi obchodami jubileuszu 30 - lecia Trybunału Konstytucyjnego.

Red. Wielowieyska : Witam serdecznie panie Kanclerzu

Konrad Adenauer : Guten Morgen Frau Wielowieyski

Red. Wielowieyska : Czytał pan Kanclerz dzisiejszą polską prasę, więc wie pan, że polska prawica jak zwykle rozpętała histerię w związku ze sfinansowaniem przez fundację pańskiego imienia obchodów 30 - lecia Trybunału Konstytucyjnego.

Konrad Adenauer : Ja, ja aber nie tylko unsere Stiftung finansowała Geburstag Herr Rzepliński, auch fundacja Gold und Bernstein und Danziger Burgermeister Herr Adamowicz.

Red. Wielowieyska : Tak to prawda, jednak wymienione przez pana podmioty to są podmioty krajowe. Jedne już w areszcie inne jeszcze nie. Finansowanie uroczystych obchodów polskich instytucji stojących na straży przestrzegania konstytucji przez podmioty przestrzegające innej konstytucji to jednak w naszym życiu politycznym pewne novum.

Konrad Adenauer : Ja, ja es ist wahr aber kucken mal w unsere sztatus. My są fundacja, która wspiera każdy polski podmiot uzdolniony. Czy to jest osoba fizyczna, czy Platforma Obywatelska my organiesieren śluby, pogrzeby, chrzty und Geburstag Herr Rzepliński, auch Stipendium dla bardzo zdolna polska młodzież. Wenn Frau Wielowieyski ma Geburstag ? Wir organiesieren

Red. Wielowieyska : Ich wurde am 21 December 1968 geboren

Konrad Adenauer : To faktycznie młoda już nie jest, starsza od Trybunału Konstytucyjnego, aber wir organiesieren mimo tego.

Red. Wielowieyska : Jednak przyzna pan Kanclerz, że finansowanie tego typu imprez okolicznościowych przez fundację finansowaną przez rząd Republiki Federalnej Niemiec musi budzić zdziwienie.

Konrad Adenauer : Ja, ja, aber kucken noch eine mal w unsere sztatus. My są Stiftung finansowana w 98 % przez prywatne dotacje rządowe, so Bundesregierung nic do nas nie ma. To jest nasz geld i my jego sobie wydajemy na kogo chcemy, najczęściej na zdolnych ludzi. A sze Frau Wielowieyski ze mną zgodzi, że Herr Rzepliński wszystko fersztejen i wie wo es steht Regel und Mermelade.

Red. Wielowieyski : Dlaczego pan to robi Herr Kanzler ?

Konrad Adenauer : Dla pojednania, meine Vorfahren napadli na was und gestorben pod Grunwaldem. Mam dług.

Red. Wielowieyska : Pańscy rodzice zginęli pod Grunwaldem ? ?? !!!

Konrad Adenauer : Was ? was ? jak przetłumaczyła, rodzice ? Eltern ? Nein, przodkowie, nie rodzice. Żeby mnie nie było jak z Michnikem. Ja sze urodzilam normalnie po 9 miesiącach, a nie po dwóch latach od Befruchtung, wie Adam Michnik

Red. Wielowieyska : Entschuldigung, już poprawiam. Wiele wyjaśnił nam pan Kanclerz, zarówno mnie jak i słuchaczom radia TOK FM. Dziekuję serdecznie w imieniu słuchaczy i zwyczajowo pytam, czego można panu Kanclerzowi życzyć.

Konrad Adenauer : Ja, ja. Vielen Dank Frau Wielowieyski. Można mnie życzyć żeby nikt widelcy w danziger Restaurant nie zrobił zapzarap. Duża kaucja unsere Stiftung zostawił. Czytalam w polskojęzyczna prasa, że letzte Woche dużo widelcy na export do Frankreich wysłali. Grosse kaucja, grosse kaucja !

Siukum Balala/salon24.pl

20.10.2016, 10:14