Gdy rządzi PiS - budżet ma się świetnie! Wysoka nadwyżka po 2 miesiącach realizacji budżetu

1. Pod koniec marca ministerstwo finansów opublikowało komunikat dotyczący realizacji budżetu w 2018 roku w okresie styczeń - luty, z którego wynika, że po 2 miesiącach mamy do czynienia z wysoką nadwyżką budżetową.

W okresie styczeń-luty tego roku zrealizowano 62,0 mld zł planowanych dochodów (tj.17,4%), 57,5 mld zł tj. 14,5 % planowanych wydatków, co oznacza nadwyżkę budżetową w wysokości 4,5 mld zł (całoroczny deficyt został zaplanowany w 2018 roku w wysokości 41,5 mld zł).

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w styczniu i lutym odnotowano wzrost dochodów z 4 rodzajów podatków (PIT, CIT, podatek akcyzowy i od gier oraz podatek od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast dochody z podatku VAT były niższe niż w styczniu poprzedniego roku, ale już w lutym były wyższe o 12,3% w ujęciu rok do roku.

2. W komunikacie ministerstwo finansów wyjaśnia, że dochody z podatku VAT w styczniu były niższe w porównaniu ze styczniem poprzedniego roku (wysoki poziom zwrotów w styczniu w związku ze znaczącym wzrostem inwestycji w IV kwartale 2017 roku), ale już w lutym były aż o 12,3% wyższe niż w lutym roku poprzedniego.

Z kolei dochody z podatku PIT były wyższe o 13,4% w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 1,1 mld zł), z podatku CIT były wyższe aż o 17,2 % r/r (tj. ok.0,8 mld zł), z podatku akcyzowego i od gier były wyższe o 9,1% r/r (tj. o ok. 0,9 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 2, 6% w ujęciu r/r.

Sumarycznie, więc dochody podatkowe w okresie styczeń-luty 2018 roku były wyższe o ponad 3 mld zł od tych z roku 2017 przy założeniu, że dochody z VAT będziemy porównywali w okresie trzymiesięcznym (grudzień-styczeń-luty).

3. Jak podkreśla ministerstwo finansów w komunikacie wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy, a także z wyższych wpłat podatkowych osób prowadzących działalność gospodarczą.

Natomiast wyższe wpływy z CIT w styczniu i lutym zdaniem resortu finansów związane są z działaniami uszczelniającymi w odniesieniu do tego podatku oraz wysokim wzrostem PKB w IV kwartale 2017 roku, który wyniósł aż 5,1%, a także podwyższonym popytem inwestycyjnym w kraju i na głównych rynkach eksportowych.

Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych w styczniu i lutym 2018 roku wyniosło ok. 3,5 mld zł i było wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 0,4 mld zł.

Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe w styczniu i lutym 2018 roku są wyraźnie wyższe w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły „wysoką bazę” do takiego porównania.

4. Z kolei wykonanie wydatków w styczniu i lutym 2018 jak już wspomniałem wyniosło 57,5 mld zł tj. 14,5% planu i było o 2,5 mld zł niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to wydatki wyniosły 60,1 mld zł tj. 15,6% planu.

Jak wyjaśnia resort finansów niższe wykonanie wydatków w styczniu jest wynikiem niższej niż planowano dotacji z budżetu dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniejszej aż o 5,2 mld zł), co zostało spowodowane dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi niż planowano wpływami składek do FUS.

Przy wyraźnie wyższych dochodach podatkowych i niepodatkowych i niższych wydatkach w styczniu 2018 budżet państwa osiągnął nadwyżkę w wysokości aż 4,5 mld zł, co jest potwierdzeniem dobrego stanu polskiej gospodarki, wysokiego wzrostu gospodarczego i niskiego poziomu bezrobocia.

Zbigniew Kuźmiuk