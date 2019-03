Gdy papież jedzie do Loreto...

Do Loreto Papież przyjeżdża przede wszystkim w charakterze pielgrzyma – podkreśla na dwa dni przed wizytą Franciszka arcybiskup prałat tego włoskiego sanktuarium maryjnego. Znajduje się tam – przypomnijmy – wyjątkowa relikwia, Święty Domek z Nazaret, w którym żyła Maryja i w którym doszło do zwiastowania.

Abp Fabio Dal Cin przypomina silne więzi łączące to sanktuarium z poprzednimi papieżami, a w szczególności ze św. Janem Pawłem II. Franciszek nawiąże do tej tradycji. Przejawem tego będzie jego wizyta w Centrum Młodzieżowym Jana Pawła II, które tam powstało właśnie z inicjatywy świętego Papieża. Zdaniem abp Dal Cin pod pewnymi względami będzie to wizyta historyczna.